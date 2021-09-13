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Son dakika haberleri! Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı

Son dakika haber... Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan terör örgütü Pkk şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, yaptıkları çalışma sonrası Uzunköprü ilçesi yakınlarında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan M.Y. gözaltına alındı.

Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki şüpheli M.Y'nin "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan arandığı öğrenildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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