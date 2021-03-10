Son dakika haberleri: Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Meriç'te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı