Son dakika haberleri: Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

10.03.2021 11:50 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:58
Son dakika haberleri: Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Meriç'te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hakan Taşıyan Rasim Öztekin Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Arda Turan Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 12:02:11. #1.14#
title