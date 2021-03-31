Son dakika haberleri... Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutukladı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından Keşan ilçesine bağlı Siğilli köyü yakınlarında dün yakalanan A.G, O.G. ve H.B'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Keşan Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden A.G ve H.B, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin