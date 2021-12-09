Son dakika haberleri | Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri | Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri gözaltına alındı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan R.V, V.K. ve İ.T'yi yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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