DEHŞETİ YAŞAYAN BALIKÇI DHA'YA KONUŞTU

KARABURUN, İZMİR (DHA) - Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (3)

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca ateş açıldı. Korku dolu anları yaşayan balıkçılardan evli ve 2 çocuk babası, 37 yıllık balıkçı Bahattin Alıkçıoğlu(54), DHA'ya konuştu. Alıkçıoğlu, "Uluslararası sularda trol ağı çekiyorduk. Bu sırada sivil bir bot geldi. Yunan bayrağı asılıydı. Üniformalı 5-6 kişi vardı üzerinde. Kar maskeliydiler. Birinin elinde ise maske vardı. Elindeki benzin bidonunu güverteye attı. Güvertede su vardı, o nedenle etki etmedi. Yerden kalkamadık. Kaptan Türk Sahil Güvenliği arayacağını söyledi ancak dinlemediler. 10-15 dakika ateş ettiler. Bölgedeki diğer Türk teknesine yönelince ağımızı alıp uzaklaştırdık. Diğer teknedeki 1 balıkçı hafif yaralandı" dedi.

Göçmenlerin başına gelenleri görünce kendilerine yapılanları çok bulmadığını belirten Bahattin Alıkçıoğlu, "Ben denizden 1990'lı yıllarda ceset de topladım bunların sayesinde. Yapabilecekleri her şeyi dün gece de gördüm" diye konuştu.