Son dakika haberleri: Yunak'ın ilk kadın astsubayı göreve başladı
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Son dakika haberleri: Yunak'ın ilk kadın astsubayı göreve başladı

23.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:42
Son dakika haberleri: Yunak'ın ilk kadın astsubayı göreve başladı

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı'na ilk kez bir kadın astsubay atandı.

Konya'nın Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı'na ilk kez bir kadın astsubay atandı.

Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev alan ve ilçede ilk ve tek kadın astsubay olan Jandarma Astsubay Çavuş Tuğba Karakaya, göreve başladı.

Karakaya, halkın da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Özellikle kadın ve çocuklarla kısa sürede kaynaşan Karakaya, mesai arkadaşları ve komutanları ile de uyum içinde çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

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