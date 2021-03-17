Son dakika haberleri: Yunak Belediye Başkanı Demirhan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Yunak Belediye Başkanı Demirhan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

17.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:22
Son dakika haberleri: Yunak Belediye Başkanı Demirhan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberlerine göre Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Yunak Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Demirhan önceki gün önce halsizlik ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede Kovid-19 testi yaptırdı.

Test sonucu pozitif çıkan Demirhan'ın tedavisinin doktorların kontrolünde bir süre hastanede devam edeceği bildirildi.

Öte yandan Demirhan'ın eşi ve annesinin de yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Pervin Buldan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Aleyna Tilki Yılmaz Erdoğan
Spor Caner Erkin Mesut Bakkal Halis Özkahya Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Yunak Belediye Başkanı Demirhan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 19:24:57. #1.16#
title