Son dakika haberleri: Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü, firma sahibi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü, firma sahibi gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü, firma sahibi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir site inşaatında çalışan 17 yaşındaki Muhammed Karancı yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir site inşaatında çalışan 17 yaşındaki Muhammed Karancı yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili gözaltına alınan inşaat firmasının sahibi Z.Ç. gerekli iş güvenliği koşullarını sağlamadığı ve sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesi ile tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Olay, Marmaris ilçesi kırsal Gökbel Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Muhammed Karancı, çalışmakta olduğu inşaatta dengesini kaybederek önce havuz üzerindeki beton zemine, sonra da havuza düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdi. Genç, ihbar üzerine inşaat alanına gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak geniş çaplı inceleme başlattı. Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmanın ardından görgü tanıkları dinlendi, olay yerini gören kamera kayıtları incelendi. Talihsiz gencin dengesini kaybederek düştüğü belirlendi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında villa inşaatı mühürlenerek çalışmalar durduruldu. Soruşturma kapsamında inşaat firmasının sahibi Z.Ç. gözaltına alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. - MUĞLA

Son dakika haberleri: Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü, firma sahibi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü, firma sahibi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü, firma sahibi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü, firma sahibi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü, firma sahibi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Yüksekten düşen 17 yaşındaki inşaat işçisi öldü, firma sahibi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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