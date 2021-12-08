Son dakika haberleri: Yüksekovalı çocuklardan, İsviçreli Stifel'e İngilizce tanıtım

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekovalı çocuklardan, İsviçreli Stifel'e İngilizce tanıtım

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çocuklar, İsviçreli Turist Andrea Stifel'e ilçeyi İngilizce tanıttı.

Dünyayı gezen İsviçreli turist Andrea Stifel Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Burada İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan'ın rehberliğinde ilçeyi gezen İsviçreli turist Andrea Stifel, Yüksekova'nın tarihini ise çocuklardan İngilizce dinledi. Ters Lale heykelinin yanında ilçenin tarihini ve yemeklerini dinleyen Stifel, "İsviçre'de makine mühendisliği okuyorum. Bir aydan fazladır Türkiye'deyim. Erdinç Kayhan'ın İngilizce konuşan öğrencileriyle tanışmak için geldim. Bugün Yüksekova'nın sembolü olan Ters Lale heykeli karşında çocukların bana ilçenin tarihini İngilizce olarak anlatmaları beni ayrıca mutlu etti. Özellikle Türkiye'de insanların sıcaklığı ve misafirperverliği çok çok güzel. Ben Türkiye'yi çok sevdim" dedi.

Dışardan gelen tüm turistlere ilçeyi tanıttıklarını belirten İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan ise "3 gündür misafirimiz olan İsviçreli Andrea Stifel'i ilçeyi gezdirip tanıtıyoruz. Kendisine bu sefer ilçenin sembolü olan Ters Lale karşında tanıttık. İngilizce bilen öğrencilerimiz, İsviçreli Andrea Stifel'e Yüksekova'yı tanıttılar. Kendisi Yüksekova'da böyle güzel İngilizce konuşan çocukların karşısında hayran kaldığını ifade etti. Biz de İsviçreli Stifel'e ilçeyi tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.