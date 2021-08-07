Son dakika haberleri: Yüksekova yolunda sel...Araçlar yolda mahsur kaldı
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Son dakika haberleri: Yüksekova yolunda sel...Araçlar yolda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi: Yüksekova yolunda sel...Araçlar yolda mahsur kaldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin 23. kilometresinde meydana gelen sel nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı.

Yüksekova yolunda sel...Araçlar yolda mahsur kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin 23. kilometresinde meydana gelen sel nedeniyle yüzlerce araç yolda mahsur kaldı.

Hakkari'de belirli aralıklarla etkili olan yağışlar sele neden oldu. Yüksekova ilçesi karayolu 23. kilometresine inen sel yolun kapanmasına neden oldu. Yolda mahsur kalan yüzlerce araç yolun açılmasını bekliyor. Karayolları ekiplerinin ise bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Son dakika haberleri: Yüksekova yolunda sel...Araçlar yolda mahsur kaldı
Son dakika haberleri: Yüksekova yolunda sel...Araçlar yolda mahsur kaldı
Son dakika haberleri: Yüksekova yolunda sel...Araçlar yolda mahsur kaldı
Son dakika haberleri: Yüksekova yolunda sel...Araçlar yolda mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş

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