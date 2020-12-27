Son dakika haberleri | Yüksekova'da cenaze aracı şarampole devrildi
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Son dakika haberleri | Yüksekova'da cenaze aracı şarampole devrildi

27.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:18
Son dakika haberleri | Yüksekova'da cenaze aracı şarampole devrildi

Son dakika gelişmesine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde cenazeyi bıraktıktan sonra dönen cenaze aracı şarampole devrildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde cenazeyi bıraktıktan sonra dönen cenaze aracı şarampole devrildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gürdere köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Yüksekova'ya cenaze bırakıp dönen Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı, Gürdere köyü yakınlarında kayarak şarampole düştü. Aracın şarampole düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar olay yerine akın etti. Olay yerine giden vatandaşlar hemen yardım için çekici ve jandarmaya haber verdiler. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Şarampole devrilen araç kurtarıcıyla kaldırırken, ekipler yolu tekrar trafiğe açtı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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