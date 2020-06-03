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Son dakika haberleri! Yüksekova'da 20 manda ve 12 malak dağıtıldı

Son dakika haberleri... HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mandacılığı geliştirme projesi kapsamında 20 manda ve 12 malak dağıtıldı.

Son dakika haberleri! Yüksekova'da 20 manda ve 12 malak dağıtıldı
03.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:51

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mandacılığı geliştirme projesi kapsamında 20 manda ve 12 malak dağıtıldı.

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanan 20 manda ve 12 malak, Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde Karlı köyünde hak sahiplerine dağıtıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek, 3 yıldır Yüksekova'da mandacılığı geliştirme projesi kapsamında gebe manda düvesi dağıttıklarını belirterek, "Bugün Karlı köyünde 12 malak ve 20 mandamızı dağıttık. Yüksekova ilçesi 90'lı yıllara kadar mandacılık üzerinde ön plana çıkan bir yerdi. Gittikçe manda sayıları düştü. Bitme noktasına geldi. 2018 yılında Yüksekova ilçemizde özellikle ovada 21 mandamız kalmıştı. Bu süreçten sonra mandacılığı geliştirmek için çalışma yaptık. Gerek Bakanlığımız, gerek Hakkari Valiliğimiz İl Özel İdaresi üzerinden yaptığımız projeler kapsamında bugüne kadar dağıttığımız mandalarla beraber manda sayımız 600'ü geçtik. Özellikle Bakanlığımızın son yıllarda verdiği desteklerle beraber ülkemizde istikrarlı bir artış söz konusu. Bu anlamda çok ciddi anlamda çalışmalar oldu. Biz bu yıl içerisinde manda sayımızı 1000'e tamamlanıp en yakın zamanda manda birliğimizi kurmayı planlıyoruz. Biz bundan sonra Yüksekova'yı hem küçükbaşta hem büyükbaşta hem de arıcıkta merkez haline getireceğiz. Dağıttığımız manda ve malakların üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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