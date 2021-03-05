'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı

05.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:44
'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı

KORONAVİRÜS risk haritasında 'yüksek riskli' kategoride bulunan Çanakkale'de, sıcak havanın etkisiyle sokak ve caddelerde yoğunluk yaşandı.

KORONAVİRÜS risk haritasında 'yüksek riskli' kategoride bulunan Çanakkale'de, sıcak havanın etkisiyle sokak ve caddelerde yoğunluk yaşandı. Turuncu kategoride yer alan kentte, vaka sayısının daha da artıp, rengin kırmızıya dönmemesi için denetimlerini sürdüren polis ekipleri, vatandaşları megafon ile tedbirlere uymaları yönünde uyardı.

Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadelede, 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmeye geçildi. Bu kapsamda 'çok riskli' kategoride bulunan iller dışındaki diğer illerde, kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başladı. Uzmanlar ise özellikle yüksek riskli ve orta riskli kategoride bulunan illerin koronavirüs tedbirlerine, kontrollü normalleşme sürecinde uyması gerektiğini vurguladı. 'Yüksek riskli' illerin yer aldığı turuncu kategoride bulunan Çanakkale'de, sıcak havayla birlikte kordon boyuna akın eden vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı.

POLİS EKİPLERİNDEN VATANDAŞLARA UYARI

Kentte polis ekipleri devriye gezerek, megafonla vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları yönünde uyardı. Polis kontrol noktalarında durdurulan sürücüler de koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlendi. Çanakkale'deki vaka sayılarının daha da artıp, kırmızı kategoriye geçmemesi için ekipler yoğunluk oluşan bölgelerde vatandaşları uyardı.  Açık olan iş yerlerinde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı da denetlendi.

'KORONAVİRÜS YOK GİBİ DAVRANIYORLAR'

Kurallara dikkat edilmediğini söyleyen Serkan Okatan, "İnsanlar maskelerini takmıyor, sosyal mesafeye uymuyorlar. Koronavirüs yok gibi davranıyorlar. Bu da koronavirüsün çok daha artmasına neden oluyor. Bireylerimiz daha düşünceli olmalı. Zihniyetleri bu konuda daha çok geliştirilmeli. Dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgında hep birlikte olup, salgının önceliği olan maske, sosyal mesafe, dezenfektan, toplu alanlarda kalabalık oturmama gibi konulara uymamız gerekiyor" diye konuştu.

Kordon boyunda gezen Ergün Ortaç ise, "Bu kurallara uymazsak, biz daha çok evlere kapanırız. Lütfen kurallara uyalım. Maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım, hijyenimize dikkat edelim" dedi.

'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı
'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı
'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı
'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı
'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı
'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı
'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı
'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı
'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı
'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı
'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı
'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı
'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı
'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Enis Berberoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Demet Özdemir Kerimcan Durmaz
Spor Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Yüksek riskli' Çanakkale'de vatandaşların oluşturduğu görüntüler tedirginlik yarattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 09:55:36. #1.15#
title