Son dakika haberleri | Yukatel Denizlispor'da koronavirüs testleri negatif çıktı Son dakika haberine göre Yukatel Denizlispor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Yukatel Denizlispor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenmanlara devam eden takıma, teknik heyet ve yöneticilere yeni tip koronavirüs testi yapıldı ve test sonuçları negatif çıktı.

Bugün yapılan antrenmana yeni transfer Marvin Bakalorz'un da katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA