Son dakika haberleri | YSS Köprüsü çıkışında kaza, Trafik yoğunluğu oluştu-1 Son dakika gündem haberi... HASAN YILDIRIM YAVUZ Sultan Selim Köprüsü, Avrupa Yakası çıkışında trafik kazası oldu.

HASAN YILDIRIM YAVUZ Sultan Selim Köprüsü, Avrupa Yakası çıkışında trafik kazası oldu. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle köprü çıkışında trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin kazaya müdahalesi devam ediyor.



Kaynak: DHA