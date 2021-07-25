Son dakika haberleri... YPG/PKK'lı teröristler Deyrizor'da akıl sağlığı yerinde olmayan sivile işkence yaptı
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Son dakika haberleri... YPG/PKK'lı teröristler Deyrizor'da akıl sağlığı yerinde olmayan sivile işkence yaptı

Son dakika haberleri... YPG/PKK'lı teröristler Deyrizor'da akıl sağlığı yerinde olmayan sivile işkence yaptı
Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK, işgali altındaki Deyrizor ilinde, akıl sağlığı yerinde olmayan bir sivile işkence yaptı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK, işgali altındaki Deyrizor ilinde, akıl sağlığı yerinde olmayan bir sivile işkence yaptı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyrizor'a bağlı Şuheyl köyünde dün halk arasında çıkan kavga üzerine YPG/PKK'lı teröristler, olaydan sorumlu tuttukları akıl sağlığı yerinde olmayan Muhammed Allavi'yi alıkoydu.

Teröristler, köy halkının itirazları üzerine, bir gün alıkoydukları 27 yaşındaki Allavi'yi serbest bıraktı.

Aile, teslim aldıkları Allavi'nin sırtında elektrikli şok cihazı ve darp izlerini gördü. Maruz kaldığı işkencenin yol açtığı iç kanama nedeniyle bölgedeki Suheyl Hastanesi'ne kaldırılan Allavi, yoğun bakıma alındı.

Allavi'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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