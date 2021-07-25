Son dakika haberleri... YPG/PKK'lı teröristler Deyrizor'da akıl sağlığı yerinde olmayan sivile işkence yaptı

Bir son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK, işgali altındaki Deyrizor ilinde, akıl sağlığı yerinde olmayan bir sivile işkence yaptı.