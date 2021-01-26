Son dakika gündem: Vatandaşın "bayrak" hassasiyeti kameraya yansıdı

Son dakika haberlerine göre Yozgat'ta kaldırımda yürüyen yaşlı bir kişinin aydınlatma direğinde asılı katlanmış Türk bayrağını şemsiyesiyle düzeltmeye çalıştığı anlar ve çevredekilerden yardım alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.