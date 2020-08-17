Son dakika haberleri... Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
Gelen son dakika haberlerine göre Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.
17.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:22
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7-14 Ağustos arasında il genelinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 1'i aranan 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst, araç ve evlerinde yapılan aramada 27 gram esrar, 23 gram metamfetamin maddesi, 3 uyuşturucu hap, 13 tabanca mermisi ele geçirildi.
Şüphelilerden 8'i hakkında adli işlem yapılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Kaynak: AA