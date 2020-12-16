Son dakika haberleri | Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

16.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:18
Son dakika haberleri | Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika habere göre Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 22 sikke ve 2 kolye ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 22 sikke ve 2 kolye ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Manisa'dan getirilen tarihi eserlerin Yozgat'ta satılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Yerköy ilçesi Sekili köyü yakınlarında Y.A. ve B.M'nin bulunduğu otomobili durduran ekipler, yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 22 sikke ve 2 kolye buldu.

Araçtaki şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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