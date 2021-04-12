Son dakika haberleri... Yozgat'ta sahte para operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Yozgat'ta düzenlenen sahte para operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta düzenlenen sahte para operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Sorgun ilçesinde "parada sahtecilik" olayına karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların evlerine düzenlenen operasyonda H.M.Ç, Ö.P. ve A.İ.E. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 93 sahte 100 liralık ve 191 sahte 50 liralık banknot ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlen 2 sikke, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul