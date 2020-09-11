Son dakika haberleri... Yozgat'ta pekmez kazanları kaynamaya başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Yozgat'ta pekmez kazanları kaynamaya başladı

Son dakika ekonomi haberi: Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat'ta bağ bozumunun başlamasıyla köylerde kış hazırlıkları da hızlandı.

Son dakika haberleri... Yozgat'ta pekmez kazanları kaynamaya başladı
11.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:33

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat'ta bağ bozumunun başlamasıyla köylerde kış hazırlıkları da hızlandı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesi Arpaç köyünde bağ bozumu başladı. Bağ bozumu ile birlikte kış aylarında sofraların vazgeçilmezi olan pekmez kazanları da kaynamaya başladı.

Sabahın erken saatlerinde bin bir emek ve gayretle bağlardan toplanan üzümler, traktörlere doldurularak evlere taşınıyor. Toplanan salkım salkım üzümler, ilk olarak doğal maya olarak kullanılan özel pekmez toprağıyla buluşuyor. Ardından killi toprakla karışması için ezilen üzümler, kıvama geldikten sonra kaynatılmak üzere büyük kazanlara konuluyor. Meşe odunu ateşinde 2-3 saat sürekli kepçe ile karıştırılarak kaynatılan üzümler, kıvama geldikten sonra süzgeçten geçiriliyor. Bekleme süresinin ardından kavanozlara alınan pekmez, yemeye hazır hale geliyor.

Arpaç köyünde bağ bozumuna başladıklarını belirten Adem Öztürk, bu yıl üzüm veriminin iyi olduğunu söyledi. Öztürk, "Her yıl Eylül-Ekim aylarında bağ bozumu yapıp pekmez kaynatıyoruz. Bağlardan topladığımız sofralık üzümlerin tamamını satma imkanımız yok. Ürün fazla olduğu zaman pekmez yaparak kış hazırlığı yapıyoruz. Bu pekmezlerin bir kısmını kendimiz için ayırıyoruz bir kısmını da semt pazarlarında satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Salkım salkım toplanan üzümleri ezip kabuğundan ayırdıktan sonra, odun ateşinde kaynatarak pekmez haline dönüştürüyoruz. Yaptığımız pekmezlerin kilosunu da 35-40 liradan satıyoruz" şeklinde konuştu.

Adem Süzener ise bağ bozumu gerçekleştirerek pekmez yapımına başladıklarını söyledi. - YOZGAT

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mansur Yavaş Angela Merkel Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Ozan Çolakoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Erol Bulut Metin Oktay Servet Yardımcı Oghenekaro Etebo
Daha Fazla İsa Özer Merve Mercan Otilia Bruma Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Yozgat'ta pekmez kazanları kaynamaya başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 11:37:35. #1.14#
title