Son dakika haberleri... Yozgat'ta Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Son dakika haberler... Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Belediye otobüs duraklarında dolmuşları denetleyen Yozgat Valisi Ziya Polat, sürücü ve yolcuları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Polat, Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının zorunlu olduğunu söyledi.

Herkesin hem kendini hem de çevresindeki insanların sağlığını koruması gerektiğini kaydeden Polat, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul