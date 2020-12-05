Kısıtlamadan muaf tutulan fabrikalarda üretim devam ediyor
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Kısıtlamadan muaf tutulan fabrikalarda üretim devam ediyor

05.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:17

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan fabrikalarda dönen çarklar üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan fabrikalarda dönen çarklar üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 33 firmada çalışan 2 bin 700 işçi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak üretim yapıyor.

OSB'deki bir tekstil fabrikasının müdürü Turan Laçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 316 işçiyle üretime devam ettiklerini söyledi.

Avrupa ülkelerinde birçok firmayla çalıştıklarını belirten Laçin, "Pandemi sürecinde işçimizin

sağlığı da bizim için önemli. İşçimizin ateşini ölçüyoruz, maske veriyoruz, hijyen kurallarına uymalarını sağlıyoruz. Üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz." dedi.

İşçilerden Tuğba Yiğit de üretimi hiçbir zaman elden bırakmadıklarını dile getirerek, "Yurt dışına çalışıyoruz. Kovid-19'dan dolayı tedbirleri elden bırakmıyoruz. Maskemizi takıyoruz, dezenfektan kullanıyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz." diye konuştu.

Yozgat'ta maske üretimi yapan Süleyman Doğan da pandemide üretime hiç ara vermediklerini, tedbirlere uyarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Çorap üretim fabrikasında çalışan işçilerden Büşra Yeşil ise "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün önlemlerimizi alıyoruz, üretime devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kısıtlamadan muaf tutulan fabrikalarda üretim devam ediyor
Kısıtlamadan muaf tutulan fabrikalarda üretim devam ediyor
Kısıtlamadan muaf tutulan fabrikalarda üretim devam ediyor
Kısıtlamadan muaf tutulan fabrikalarda üretim devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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