Son dakika haberleri: Yozgat'ta jandarma köy okullarını ziyaret ederek Kovid-19 bilgilendirmesi yaptı
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Son dakika haberleri: Yozgat'ta jandarma köy okullarını ziyaret ederek Kovid-19 bilgilendirmesi yaptı

23.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:08
Son dakika haberleri: Yozgat'ta jandarma köy okullarını ziyaret ederek Kovid-19 bilgilendirmesi yaptı

Son dakika gündem haberi: Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köy okullarını ziyaret ederek, öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köy okullarını ziyaret ederek, öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Sarıkaya ilçesi Yukarısarıkaya İlkokulu ve Tepedoğan İlkokulu'nu ziyaret eden jandarma ekipleri, öğrencilere maske, mesafe ve temizlik kurallarını anlattı.

Öğrencilere çocuk dergisi dağıtan jandarma, daha sonra Toprakpınar köyünde yalnız yaşayan bir kadını ziyaret ederek sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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