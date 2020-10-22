Son dakika haberleri! Yozgat'ta iş yeri yangını

Son dakika haberleri: Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Haşim Kılıç Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Yerköy Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında büyük hasar gören iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan