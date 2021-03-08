Son dakika haberleri | Yozgat'ta FETÖ firarisi hükümlü, evinin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı
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Son dakika haberleri | Yozgat'ta FETÖ firarisi hükümlü, evinin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

08.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:24
Son dakika haberleri | Yozgat'ta FETÖ firarisi hükümlü, evinin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, evinin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı.

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, evinin yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 aydır firari olan H.B'nin Akdağmadeni ilçesindeki evinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, H.B'yi yatak odasında bulunan gizli bölmede saklanırken yakaladı.

Örgütün dershanesinin eski yöneticisi olduğu öğrenilen H.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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