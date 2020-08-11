Son dakika haberleri! Yozgat'ta çıkan ot ve çalılık yangını korkuttu Bir son dakika haberine göre Yozgat'ta çıkan ot ve çalılık yangını korkuttu Yozgat'ta çıkan ot ve çalılık yangını korkuttu.

Yozgat'ta çıkan ot ve çalılık yangını korkuttu

YOZGAT - Yozgat'ta çıkan ot ve çalılık yangını korkuttu. Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yozgat Çamlığı Divanlı Mahallesine bakan yamaçlarda saat 17.00 sıralarında kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, çalılık ve ağaçlık alana sıçradı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu Yozgat Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Yozgat İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Zamanında olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonrası yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yaklaşık 5 dönüm alanda çıkan ot yangınında bazı ağaçların da yandığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA