Son dakika haberleri: Yozgat'ta buzlanan yolda 15 araç birbirine girdi; kaza kamerada - Haberler

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Son dakika haberleri: Yozgat'ta buzlanan yolda 15 araç birbirine girdi; kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Yozgat'ta buzlanan yolda 15 araç birbirine girdi; kaza kameradaYOZGAT'ta, buzlanma nedeniyle 15 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı.

Yozgat'ta buzlanan yolda 15 araç birbirine girdi; kaza kamerada

YOZGAT'ta, buzlanma nedeniyle 15 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı. Kaza ise kameraya yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında E-88 karayolu şehir geçişinde meydana geldi. Kar yağışının ardından buzlanma oluşan yolda sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Osman L. yönetimindeki 66 PF 019 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle kapanan yolda araç kuyrukları oluştu. Kaza yerine giren bir TIR, kayarak duran otomobillere çarptı. TIR'ın çarptığı anlar ise kameraya yansıdı. TIR'ın ardından gelen araçların da çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Toplam 15 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken hasar meydana geldi.

Zincirleme kaza nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapandı. Kazaya karışan araç sürücüleri, tuzlama çalışmasının zamanında yapılmadığını belirterek tepkilerini gösterdi.

Son dakika haberleri: Yozgat'ta buzlanan yolda 15 araç birbirine girdi; kaza kamerada

Son dakika haberleri: Yozgat'ta buzlanan yolda 15 araç birbirine girdi; kaza kamerada

Son dakika haberleri: Yozgat'ta buzlanan yolda 15 araç birbirine girdi; kaza kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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