Son dakika haberleri | Yozgat'ta aralık ayında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 421 kişiye ceza yazıldı
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Son dakika haberleri | Yozgat'ta aralık ayında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 421 kişiye ceza yazıldı

09.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:50
Son dakika haberleri | Yozgat'ta aralık ayında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 421 kişiye ceza yazıldı

Son dakika gündem haberi... Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri aralık ayında ihlal eden 421 kişiye 877 bin 680 lira ceza kesildi.

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri aralık ayında ihlal eden 421 kişiye 877 bin 680 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, aralık ayında uygulanan, maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.

Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 275 kişiye 542 bin 38 lira, izolasyon ve karantina kurallarına uymayan 13 kişiye 27 bin 450 lira, sosyal mesafe ihlali yapan 92 kişiye 271 bin 292 lira, maske takmayan 41 kişiye de 36 bin 900 lira olmak üzere toplam 421 kişiye 877 bin 680 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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