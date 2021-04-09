Son dakika haberleri! Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı.

Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Yozgat merkezli Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 23 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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