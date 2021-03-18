Son dakika haberleri: Yozgat Lisesi'nin Çanakkale şehidi öğrencileri anıldı
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Son dakika haberleri: Yozgat Lisesi'nin Çanakkale şehidi öğrencileri anıldı

18.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:43
Son dakika haberleri: Yozgat Lisesi'nin Çanakkale şehidi öğrencileri anıldı

Bir son dakika haberine göre Çanakkale Savaşı'nda 200'den fazla öğrencisi şehit olduğu için 2 yıl mezun veremeyen Yozgat Lisesi'nde dualarla anma töreni yapıldı.

Çanakkale Savaşı'nda 200'den fazla öğrencisi şehit olduğu için 2 yıl mezun veremeyen Yozgat Lisesi'nde dualarla anma töreni yapıldı.

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid tarafından1895 yılında yaptırılan Yozgat Lisesi'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106 yılı nedeniyle düzenlenen anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Sebahattin Yalman tarafından şehitler için dua edilen törende konuşan okul Müdürü Mustafa Telli, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Allah mekanlarını cennet etsin. Okulumuz, 1915 yılında 200'ün üzerinde öğrencisiyle Çanakkale Savaşlarına katılmış ve o öğrencilerden dönen olmamış. Yozgat Lisesi bu nedenle gazi liseler arasında yer almaktadır." dedi.

Okulun son sınıf öğrencilerinden Hatice Nur Aydoğdu, "Yozgat Lisesi öğrencilerinin tamamı 1915 yılında askere gittiği için 2 yıl mezun verememiştir. Bu nedenle çok üzgünüz. Şehitlerimizi andık, ruhları şad olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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