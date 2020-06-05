Son dakika haberleri... Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sokağa çıkan çocuklara balon ve çikolata dağıttı
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Son dakika haberleri... Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sokağa çıkan çocuklara balon ve çikolata dağıttı

Son dakika haberine göre Yozgat Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına izin verilen çocukları parklarda eğlendirdi, Belediye Başkanı Celal Köse de balon ve çikolata dağıttı.

Son dakika haberleri... Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, sokağa çıkan çocuklara balon ve çikolata dağıttı
05.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:54

Yozgat Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına izin verilen çocukları parklarda eğlendirdi, Belediye Başkanı Celal Köse de balon ve çikolata dağıttı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Yozgat Belediyesi çalışanları Kentpark'a gelen çocukları palyaçolar müzik eşliğinde eğlendirirken, Belediye Başkanı Köse de çocuklara çikolata ve balon dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.

Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yaş altı çocukların izin günü olduğunu, çoğunun park ve bahçelerde oynayıp eğlendiğini söyledi.

Belediye olarak çocukları parklarda ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Köse, "Çocuklara balon ve çikolata verdik. Müzik eşliğinde çocuklar eğlendi. Yozgat şivesiyle yazdığımız uyarıcı yazıları hem çocuklarımıza hem de büyüklerimize tanıttık." dedi.

Parkta oynayan çocuklardan Yaşar Yağız Altunok, izin günlerinde arkadaşlarıyla parkta buluştuklarını ve futbol oynadıklarını anlattı.

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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