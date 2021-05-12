Son dakika haberleri... Yörük çocuklarına eski bayram geleneği
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Son dakika haberleri... Yörük çocuklarına eski bayram geleneği

Son dakika haberleri... Yörük çocuklarına eski bayram geleneği
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MERSİN'de Aslanköylü Kadınlar Tiyatro Topluğu, yaptığı iş birliği ile eski bayram geleneğini yaşatmak için 150 çocuğu giyecek yardımında bulunup, harçlık dağıttı.

MERSİN'de Aslanköylü Kadınlar Tiyatro Topluğu, yaptığı iş birliği ile eski bayram geleneğini yaşatmak için 150 çocuğu giyecek yardımında bulunup, harçlık dağıttı.

Aslanköylü Kadınlar Tiyatro Topluğu kurucusu, yönetmen ve yazar Ümmüye Koçak, sosyal medyadan yaptığı çağrı ile hayalini gerçekleştirdi. Ümmiye Koçak'ın çağrısına kayıtsız kalmayan Avusturya Gönüllere Derneği yönetimi iletişime geçerek sosyal sorumluluk projesine destek olacağını bildirdi. Bunun üzerine de Ümmiye Koçak, köyde ve çevrede yaşayan çocukların beden ve ayakkabı numaralarını belirleyerek dernek yönetimine bildirdi. Dernek yönetimi de Koçak'ın talep ettiği giysi ve ayakkabıları kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy'e ulaştırdı.

Gelen paketleri oyuncuları ile birlikte açarak çocukların yaşlarına göre paketleyen Koçak ve arkadaşları, mendillerin içine çikolata, şeker ve harçlık koydu. Koçak'ın evine çağrılan çoçuklar hem kıyafetlerini giydi hem de bayram harçlıklarını alarak büyük bir sevinç yaşadı.

Pandemi nedeni ile bayramların eskisi gibi kutlanamadığını belirten Aslanköylü Kadınlar Tiyatro Topluğu kurucusu, yönetmen ve yazar Ümmüye Koçak, "Topluluk olarak biz bayramı biraz erken kutladık. Ancak biz bunu kendi başımıza yapmadık. Avusturya Gönüllere Derneği'nin yardımlarıyla gerçekleştirdik. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Onların sayesinde biz bugün çocukları mutlu ettik, onları sayesinde mutlu olduk. Bayramı bugün yaşadık. Eski adet ve geleneklerimizi elimizden geldiğinde yaşatmaya çalıştık. Çünkü mendillere para koyduk, küçüklere, büyüklere ayrı, çikolatası ve şekeri ile birlikte. Pandemiden dolayı mesafemizi koruduk. Hijyenimize dikkat ettik. Mesafeli bir şekilde yaptık. Gayet güzel oldu. Emeği geçen herkese binlerce kez teşekkür ediyorum" dedi.


Son dakika haberleri... Yörük çocuklarına eski bayram geleneği
Son dakika haberleri... Yörük çocuklarına eski bayram geleneği
Son dakika haberleri... Yörük çocuklarına eski bayram geleneği
Son dakika haberleri... Yörük çocuklarına eski bayram geleneği
Son dakika haberleri... Yörük çocuklarına eski bayram geleneği
Son dakika haberleri... Yörük çocuklarına eski bayram geleneği
Son dakika haberleri... Yörük çocuklarına eski bayram geleneği
Son dakika haberleri... Yörük çocuklarına eski bayram geleneği
Son dakika haberleri... Yörük çocuklarına eski bayram geleneği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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