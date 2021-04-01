Yönetici bulunamayan apartmana kayyum atandı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, aidat toplayamadığı için yöneticinin istifa ettiği 3 katlı apartmana şikayet üzerine dava açılarak kayyum atandı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, aidat toplayamadığı için yöneticinin istifa ettiği 3 katlı apartmana şikayet üzerine dava açılarak kayyum atandı. Kayyumun da sorunları çözemediği binada doğal gaz kesildi. Bina sakinleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) şikayette bulundu.

Çankaya'daki 3 katlı ve 22 daireli Gelibolu Apartmanı'nın yöneticisi Erdal S., aidatların zamanında ödenmediğini gerekçe göstererek, 2 Eylül 2020 tarihinde görevinden istifa etti. Erdal S.'nin istifası sonrası apartmanda kimse yönetici olmak istemedi. Bunun üzerine bina sakinlerinden Halil Sunar, apartmana yönetici atanması, merkezi ısı sisteminin bakım, onarım, verimlilik ve otomasyon işlerinin yapılması için savcılığa şikayette bulundu. Ardından Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, Uludağ Yönetim isimli şirketi, geçen 25 Kasım'da Gelibolu Apartmanı'na kayyum olarak atadı. Yönetici şirketin aylık ücreti ise 1000 TL olarak belirlendi. Kayyum ataması sonrası aidatlar, eksik de olsa toplandı. Ancak, birikmiş aidatlar toplanmadığı için doğal gaz alınamadı. Evlerin ısınmaması nedeniyle soğuktan evini terk edenler oldu. Binada yaşamaya devam eden sakinler ise klima ile ısınmaya çalıştı.

'İYİ BİR YÖNETİM İSTİYORUM'12 yıldır binada oturan avukat Mert Asal, kayyum atanan şirketin sorunlarını çözemediğini belirterek, CİMER'e başvurduğunu anlattı. Kayyum yönetime geldikten sonra işlerin daha kötü olduğunu ifade eden Asal, "Doğal gazın yanması için kendi aramızda para topladık, yatırdık; ama bir türlü yanmadı. Bunu dile getirince atanan şirket bana ve eşime avukatlığımızla ilgili saldırdılar. Kişisel verilerimiz dışarıya çıkarıldığı için devlet kurumlarına şikayette bulunduk. Sonra şirketi inceledik. 22 daire var ve maalesef soğuklar yüzünden yarısı taşındı. Bundan sonra malikler arasında bir çözüm bulanacaktır diye düşünüyorum. Sadece iyi bir yönetim istiyorum" dedi.

Apartman sakinlerinden Ayten Peri Sunar ise 300 lira aidatın toplanmadığı için doğal gaz yanmadığını ifade ederek, "Ben 90 yaşındayım, donduruyorlar bizi. Yönetici uğraşıyor, aidatı 600'e çıkarmak istiyor katiyen vermiyorlar. 2 senedir böyle; ama bu sene daha beter. Çok şikayetçiyim. Kimse yönetici olmak istemedi. 55 senedir burada oturuyorum, tedirgin ediyorlar beni. Apartmanı yıkmak istiyorlar. Heyet getiriyorlar, sapasağlam apartmanı yıkmaya kalkıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ