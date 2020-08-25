Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen kişi, panelvan aracın çarpmasıyla öldü
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Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen kişi, panelvan aracın çarpmasıyla öldü

Son dakika haberleri: ANKARA'da, yolun karşısına geçmek isterken panelvan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isteyen kişi, panelvan aracın çarpmasıyla öldü
25.08.2020 01:14 | Son Güncelleme: 25.08.2020 01:14

ANKARA'da, yolun karşısına geçmek isterken panelvan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı Siteler kavşağında meydana geldi. Samsun yönüne giden Yusuf Keskin yönetimindeki 06 BTP 323 plakalı panelvan araç, yolun karşısına geçmek için bulvara çıkan kimliği henüz öğrenilemeyen yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya, hareketsiz kalırken kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kimliği belirsiz adamın  hayatını kaybettiği belirlendi. Panelvan sürücüsü Yusuf Keskin ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazada panelvanda bulunan Keskin'in yakınları, yayanın öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

- Kaza yerinden görüntü

- Araç ve cenazeden görüntü

- Yoldan görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera:  İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,


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Kaynak: DHA

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