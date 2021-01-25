Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü
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Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü

25.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:37
Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde karayolundan karşıya geçmeye çalışan Ahmet Elmalıca (45), sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde karayolundan karşıya geçmeye çalışan Ahmet Elmalıca (45), sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, sabah erken saatlerde Manavgat D400 karayolu Karacalar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Duble yolda karşıya geçmeye çalışan Ahmet Elmalıca'ya o sırada Alanya yönünden gelen 07 HNK 91 plakalı, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çevrede bulunanların haber vermesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ahmet Elmalıca'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Ahmet Elmalıca'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma sürdürülürken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan otomobili ve sürücüsünü yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda otomobilin Manavgat çevreyolunda bulunan Plaka Tanıma Sisteminde (PTS) görüntülendiği ve otomobilin ön panjurunun olmadığı belirlendi. Otomobilin Alanya çıkışında PTS'lerde ise ön panjurunun sağlam olduğu belirlendi.


Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü
Son dakika haberleri... Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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