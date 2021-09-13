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Son dakika haberleri! Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sebayittin Çayıtepe (60), otomobilin çarpaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Sebayittin Çayıtepe (60), otomobilin çarpaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kaçan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek Menderes ilçesindeki evinde yakalandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Paşaköprü Mezarlığı yakınında meydana geldi. İdddiaya göre, Sebayittin Çayırtepe yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çayırtepe metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü aracı ile olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çayırtepe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekileri olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Ayrıca, otomobilin geçtiği güzergahtaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları kontrol edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Sebayittin Çayırtepe'ye çarparak ölümüne neden olan otomobil plakasının 35 ASG 754 olduğu, sürücüsünün ise Burak Y. olduğu tespit edildi. Burak Y.'nin Menderes ilçesinde oturduğunu belirleyen ekipler, gittikleri adreste Burak Y.'ye ait kazaya karışan otomobil bulundu. Yapılan incelemede, otomobilin sol ön camının kırık olduğu ve kaput kısmında ise göçük bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan Burak Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Son dakika haberleri! Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı

Son dakika haberleri! Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı

Son dakika haberleri! Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü, kaçan sürücü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
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