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Yolu kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldular

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) yardımıyla alınıp, ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

BAHÇE, OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) yardımıyla alınıp, ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

Osmaniye'de devam eden yoğun kar yağışı, birçok köy yolunda ulaşımda aksaklıklara neden oldu. İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, yolların kapalı olduğu Bahçe ilçesi Bekdemir ve Yukarı Karderesi köylerindeki hastaların yardımına yetişti.

UMKE ekipleri, İl Özel İdare ve Bahçe Belediyesi ile koordineli çalışması sonucunda Yukarı Karderesi köyündeki göğüs ağrısı şikayeti olan kadın hasta D.A. (91) ile Bekdemirli köyündeki akut batın ağrısı olan erkek hasta İ.Ç. (67), evlerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastalar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

6 SAAT SÜREN KURTARMA OPERASYONU

Diğer yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gündür ulaşımın kapalı olduğu Düziçi ilçesi Yeşildere köyünde oturan kalp yetmezliği bulunan kadın hasta S.K. (70) ve yüksek ateşi olan E.K. (5) de UMKE ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla Düziçi Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.


Yolu kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldular

Yolu kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldular

Yolu kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldular

Yolu kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldular

Yolu kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldular

Yolu kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldular

Yolu kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldular

Yolu kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldular

Yolu kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldular

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Osmaniye, Bahçe, kar, Güncel, Haber

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