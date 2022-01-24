Yolu kapanan köylerdeki hastalar için seferber oldular

OSMANİYE'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) yardımıyla alınıp, ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

BAHÇE, OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) yardımıyla alınıp, ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

Osmaniye'de devam eden yoğun kar yağışı, birçok köy yolunda ulaşımda aksaklıklara neden oldu. İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, yolların kapalı olduğu Bahçe ilçesi Bekdemir ve Yukarı Karderesi köylerindeki hastaların yardımına yetişti.

Diğer yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gündür ulaşımın kapalı olduğu Düziçi ilçesi Yeşildere köyünde oturan kalp yetmezliği bulunan kadın hasta S.K. (70) ve yüksek ateşi olan E.K. (5) de UMKE ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasıyla Düziçi Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.