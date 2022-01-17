YOLU AÇIP, DOĞUM SANCISI ÇEKEN KADINI HASTANEYE KALDIRDILAR - Haberler
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YOLU AÇIP, DOĞUM SANCISI ÇEKEN KADINI HASTANEYE KALDIRDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Özalp ilçesinde karla kaplı yolu 3 saatlik çalışma ile aşan ekipler, doğum sancısı çeken Esra Alpdağtaş'a (25) ulaşıp, hastaneye götürdü.

ÖZALP, VAN (DHA) - VAN'ın Özalp ilçesinde karla kaplı yolu 3 saatlik çalışma ile aşan ekipler, doğum sancısı çeken Esra Alpdağtaş'a (25) ulaşıp, hastaneye götürdü.

Özalp ilçesine bağlı Yarımkaya Mahallesi'nde Esra Alpdağtaş'ın doğum sancısı tutunca yakınları, yollarının karla kaplı olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. İhbarla bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Van Büyükşehir Belediye ekipleri, 3 saat süren çalışmayla yolları iş makinesi ile açtı. Yolun açılmasının ardından adrese giden sağlık ekipleri, Alpdağtaş'ı Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Esra Alpdağtaş'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, yakınları Van Büyükşehir Belediyesi ile sağlık ekiplerine teşekkür etti.

YOLU AÇIP, DOĞUM SANCISI ÇEKEN KADINI HASTANEYE KALDIRDILAR

YOLU AÇIP, DOĞUM SANCISI ÇEKEN KADINI HASTANEYE KALDIRDILAR

YOLU AÇIP, DOĞUM SANCISI ÇEKEN KADINI HASTANEYE KALDIRDILAR

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VAN'ın Özalp ilçesinde karla kaplı yolu 3 saatlik çalışma ile aşan ekipler, doğum sancısı çeken Esra Alpdağtaş'a (25) ulaşıp, hastaneye götürdü.

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