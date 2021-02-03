Son dakika haberleri | Yolları suyla dolan İzmir'de polisin trafikte mağdur olan vatandaşlara yardımı takdir topladı
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Son dakika haberleri | Yolları suyla dolan İzmir'de polisin trafikte mağdur olan vatandaşlara yardımı takdir topladı

03.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:07
Son dakika haberleri | Yolları suyla dolan İzmir'de polisin trafikte mağdur olan vatandaşlara yardımı takdir topladı

Son dakika haberine göre İzmir'de, sel suları nedeniyle yollarda kalan araçlara yardım eden polislerin çabası takdir topladı.

İzmir'de, sel suları nedeniyle yollarda kalan araçlara yardım eden polislerin çabası takdir topladı.

Kentte önceki gece başlayan ve dün sele ve su baskınlarına neden olan kuvvetli yağış trafik akışını olumsuz etkiledi. Trafikte yağmura yakalanan ve suyla dolan yollarda ilerleyemeyen araçlarda maddi zarar oluştu.

Suyla dolan yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlara ve araç içindeki vatandaşlara bölgede görevli polisler yardım etti.

Sel suları nedeniyle trafik akışının durduğu Anadolu Caddesi'nde görevli trafikten sorumlu komiser Enez Al'ın, suya girerek vatandaşların yardıma koşması cep telefonlarıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve yoğun ilgi gören görüntülerde, Al'ın yardım için çabaladığı, sonrasında vatandaşların komisere teşekkür ettiği anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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