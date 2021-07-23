Son dakika haberleri | Yoldan geçerken kavgada ateşlenen silahla yaralandı; o anlar kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre DÜZCE'de, iki arkadaş arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, yoldan geçen Hasan Vural'a isabet etti.

DÜZCE'de, iki arkadaş arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, yoldan geçen Hasan Vural'a isabet etti. Vural yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 22.30 sıralarında Anıtpark'ın arkasında meydana geldi. Muhammed B. ve yanındaki arkadaşı motosikletle park halindeki bir otomobilin yanına geldi. Muhammed B., otomobildeki kadını indirip, motosikletine bindirmek isteyince yanındaki arkadaşı ile aralarında yumruk yumruğa kavga çıktı. Muhammet B. silahını çıkartarak ateş etti. Silahtan çıkan mermi, bu sırada yoldan geçen Hasan Vural'a isabet etti. Muhammet B. kaçarken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hasan Vural gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis, Muhammet B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz