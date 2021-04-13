Son dakika haberleri... YOLDAN ÇIKAN KAMYONET DEVRİLDİ; ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE 3 AYLIK BEBEKLERİ YARALANDI
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Son dakika haberleri... YOLDAN ÇIKAN KAMYONET DEVRİLDİ; ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE 3 AYLIK BEBEKLERİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Burdur'da kamyonetin yoldan çıkıp şarampole yan yattığı kazada araç sürücüsü İsa Bekar, eşi Cahide Bekar(39) ile 3 aylık bebekleri Efsa Bekar ile ismi öğrenilemeyen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Burdur'da kamyonetin yoldan çıkıp şarampole yan yattığı kazada araç sürücüsü İsa Bekar, eşi Cahide Bekar(39) ile 3 aylık bebekleri Efsa Bekar ile ismi öğrenilemeyen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Burdur- Antalya karayolunun 3'üncü kilometresindeki bir un fabrikasının yakınlarında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Çalışmak için Antalya'nın Alanya ilçesinden Burdur'a gelen İsa Bekar (24) yönetimindeki 07 NE 179 plakalı ev eşyası yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde girip yan yatarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kamyonetteki eşyalar yola saçıldı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü İsa Bekar, eşi Cahide Bekar ile 3 aylık bebekleri Efsa Bekar ile ismi öğrenilemeyen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Cahide Bekar burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bekar'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

Son dakika haberleri... YOLDAN ÇIKAN KAMYONET DEVRİLDİ; ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE 3 AYLIK BEBEKLERİ YARALANDI
Son dakika haberleri... YOLDAN ÇIKAN KAMYONET DEVRİLDİ; ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE 3 AYLIK BEBEKLERİ YARALANDI
Son dakika haberleri... YOLDAN ÇIKAN KAMYONET DEVRİLDİ; ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE 3 AYLIK BEBEKLERİ YARALANDI
Son dakika haberleri... YOLDAN ÇIKAN KAMYONET DEVRİLDİ; ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE 3 AYLIK BEBEKLERİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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