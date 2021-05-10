Son dakika haberleri... YOLDA YARALI BULUNDU, HASTANEDE ÖLDÜ
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Son dakika haberleri... YOLDA YARALI BULUNDU, HASTANEDE ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'nin Kale ilçesinde karayolunda ağır yaralı halde bulunan 85 yaşındaki Hatice Fıkrak, kaldırıldığı hastanede öldü.

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde karayolunda ağır yaralı halde bulunan 85 yaşındaki Hatice Fıkrak, kaldırıldığı hastanede öldü. Fıkrak'a yolda bir aracın çarpıp kaçtığı sanılıyor.

Kale ilçesinde yaşayan ve kosağa çıkan Hatice Fıkrak'ı merak den yakınları arama çıktı. Gülbağlık Mahallesi'ndeki karayolundan geçen yakınları, bugün saat 09.00 sıralarında, Hatice Fıkrak'ı ağır yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fıkrak, ambulansla, Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Fıkrak, öldü. Jandarma ekipleri yolda inceleme yaptı. Fıkrak'a bir aracın çarpıp kaçtığını sanılırken, bölgede bulunan kamera kayıtlarını inceliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri... YOLDA YARALI BULUNDU, HASTANEDE ÖLDÜ
Son dakika haberleri... YOLDA YARALI BULUNDU, HASTANEDE ÖLDÜ
Son dakika haberleri... YOLDA YARALI BULUNDU, HASTANEDE ÖLDÜ
Son dakika haberleri... YOLDA YARALI BULUNDU, HASTANEDE ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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