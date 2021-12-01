Son dakika haberleri: Yolda mahsur kalan sürücü polislerin "zincir" yardımıyla kurtuldu - Haberler
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Son dakika haberleri: Yolda mahsur kalan sürücü polislerin "zincir" yardımıyla kurtuldu

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Yolda mahsur kalan sürücü polislerin

Son dakika gelişmesine göre Ağrı-Erzurum kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan sürücü, polis ekiplerinin soğuk havada aracına zincirleri takmasıyla kurtarıldı.

ERZURUM (AA) - Ağrı- Erzurum kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan sürücü, polis ekiplerinin soğuk havada aracına zincirleri takmasıyla kurtarıldı.

Ankara'dan otomobiliyle yola çıkan bir kişi, Türkiye'nin en zorlu geçitlerinden olan Ağrı-Erzurum kara yolunun 2 bin 210 rakımlı Saç Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Bu sırada bölgede mahsur kalan tır sürücülerine ve diğer araçların kurtarılmasına yardımcı olan Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı trafik ekipleri, aracının zincirini takmakta güçlük çeken sürücünün yardımına koştu.

Soğuk hava ve kar yağışına rağmen lastiklere zincir takmak için yoğun çaba sarf eden polisler, uzun uğraş sonucu zincirleri takarak sürücüyü mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Sürücü, polise teşekkür ederek Ağrı istikametine doğru yoluna devam etti.

Aynı bölgede ailesiyle mahsur kalan sürücü Ahmet Çiçek ise polisin bu duyarlı davranışını görünce yolda kalan aracının kurtarılması için yardım istedi.

Ekipler, Çiçek'in aracını saplandığı kardan iteleyerek çıkardı.

Ahmet Çiçek, AA muhabirine, yaklaşık bir saattir yolda mahsur kaldığını ve polislerin yardımıyla kurtarıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Son dakika haberleri: Yolda mahsur kalan sürücü polislerin zincir yardımıyla kurtuldu

Son dakika haberleri: Yolda mahsur kalan sürücü polislerin zincir yardımıyla kurtuldu

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AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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