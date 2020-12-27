Yolda kalan yaşlı ve engelli adamın imdadına emniyet güçleri yetişti

Yolda kalan yaşlı ve engelli adamın imdadına emniyet güçleri yetişti Manisa'da geç saatlerde engelli aracıyla yolda kalan yaşlı bir adam bekçi ve polis ekipleri tarafından devriye arabasıyla evine ulaştırıldı Manisa'da geç saatlerde engelli aracıyla yolda kalan yaşlı bir adam bekçi ve...

Yolda kalan yaşlı ve engelli adamın imdadına emniyet güçleri yetişti

Manisa'da geç saatlerde engelli aracıyla yolda kalan yaşlı bir adam bekçi ve polis ekipleri tarafından devriye arabasıyla evine ulaştırıldı

MANİSA - Manisa'da geç saatlerde engelli aracıyla yolda kalan yaşlı bir adam bekçi ve polis ekipleri tarafından devriye arabasıyla evine ulaştırıldı. Manisa Valiliği de sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaşarak emniyet güçlerine teşekkürlerini iletti.

Manisa'da, yolda kalan yaşlı ve engelli bir vatandaş polis ve bekçi ekipleri tarafından devriye arabasıyla evine götürüldü. O anları görüntüleyen emniyet personeli bir klip hazırlayarak 'Ekiplerimiz ihtiyacınız olduğu her an yanınızda' sloganıyla görüntüleri paylaştı. Manisa Valiliği de kurumun resmi sosyal medya hesaplarından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipi, "Devriye ekiplerimiz, yolda kalan yaşlı bir vatandaşımızı ikametine kadar bıraktı. Vali Yaşar Karadeniz, vefakarlıklarından dolayı polisimizi tebrik etti" mesajıyla yayımladı.

Görüntülerde engelli aracıyla yolda kalan yaşlı bir vatandaşın bekçi ve polis ekipleri tarafından devriye arabasına bindirilerek evine götürülmesi yer aldı. Evine kadar ulaştırılan yaşlı adamın engelli aracı da yağmurdan etkilenmemesi için ekipler tarafından naylon branda ile kapatıldı. Yaşlı adam ekiplere 'Allah sizden razı olsun' diyerek teşekkür ederken, bekçi ve polisler de görevlerinin başına döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL