Son dakika haberleri | Yolcu otobüsünde korkutan yangın
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Son dakika haberleri | Yolcu otobüsünde korkutan yangın

Son dakika haberleri | Yolcu otobüsünde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'da, seyir halindeki yolcu otobüsünün alev alarak yanması paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, seyir halindeki yolcu otobüsünün alev alarak yanması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında seyir halinde olan Nedim S. idaresindeki 02 H 0027 plakalı şehir içi yolcu taşıyan otobüsün alt kısmında yangın meydana geldi. Alevleri fark eden otobüs sürücüsü aracı durdurarak yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda soğutma gerçekleştirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otobüste maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri | Yolcu otobüsünde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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