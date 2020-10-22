Son dakika haberleri | Yolcu otobüsünde genç kızı taciz eden muavin tutuklandı (2)- Yeniden
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Son dakika haberleri | Yolcu otobüsünde genç kızı taciz eden muavin tutuklandı (2)- Yeniden

22.10.2020 21:19 | Son Güncelleme: 22.10.2020 21:23
Son dakika haberleri | Yolcu otobüsünde genç kızı taciz eden muavin tutuklandı (2)- Yeniden

Son dakika haber... EDİRNE'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünde seyahat eden 17 yaşındaki genç kız E.H.'yi taciz eden muavin Hakan Ç. (31), Keşan ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

EDİRNE'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünde seyahat eden 17 yaşındaki genç kız E.H.'yi taciz eden muavin Hakan Ç. (31), Keşan ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Hakan Ç. tutuklandı.

Edirne'de bir akrabasını ziyaret eden E.H., salı günü İstanbul'a dönerken bindiği yolcu otobüsünün muavini Hakan Ç., tarafından taciz edildi. Muavin, genç kızın yanındaki koltuğa oturup, cinsel organıyla oynayıp, tacizde bulundu. E.H., bu durumu cep telefonu kamerası ile kaydedip, İstanbul'da duruma anlattığı ailesiyle birlikte muavin hakkında polise giderek şikayette bulundu. Muavin Hakan Ç., görüntülerinin yayınlandığı sosyal medyada büyük tepki gördü. E.H.'nin şikayeti üzerine polisin aradığı muavini Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bugün yakaladı. Polis, yaptığı çalışmada, Hakan Ç.'nin ailesiyle birlikte Keşan'a geldiğini ve buradan da yaşadığı Uzunköprü ilçesine gitmek üzere bir araçla yola çıktığını belirledi. Aracı takibe alan polis, yolda durdurup içindeki muavini gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan Ç. savcılıktaki soruşturmasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen muavin mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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