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Son dakika haberleri | Yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Devrilen otobüsten görüntüler Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

AMASYA (AA) - Devrilen otobüsten görüntüler Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Tokat'tan Ankara'ya giden Topçam Turizme ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Amasya-Çorum kara yolu Tigem kavşağı mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

 Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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