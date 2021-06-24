Son dakika haberleri: Yolcu minibüsünün küçük Emir'e çarpması kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Yolcu minibüsünün küçük Emir'e çarpması kamerada

Son dakika haberleri: Yolcu minibüsünün küçük Emir'e çarpması kamerada
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ANKARA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Emir D. (5) yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralandı.

ANKARA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Emir D. (5) yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, çarptığı sürücü tarafından hastaneye götürülen Emir, tedaviye alındı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi'nde meydana geldi. 1929'uncu Sokak üzerinde ilerleyen Muhammed İ. yönetimindeki 06 J 0066 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre yolun karşısına geçmek için aniden yola çıkan Emir D.'ye çarptı. Yaralanan Emir, panikle aracından inen Muhammed İ. tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emir D. tedaviye alınırken, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, aniden yola çıkan Emir'e minibüsün çarptığı yer aldı. Polis tarafından ifadesi alınan Muhammed İ., küçük çocuğun aniden yola çıktığını ve kazanın ardından hastaneye götürdüğünü söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri: Yolcu minibüsünün küçük Emir'e çarpması kamerada
Son dakika haberleri: Yolcu minibüsünün küçük Emir'e çarpması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

KARTAL'DA MOTOKURYE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI; KAZA KAMERADA
KARTAL'DA MOTOKURYE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI; KAZA KAMERADA
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Boris Johnson Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Brad Pitt Seda Sayan Selçuk Tekay
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Yolcu minibüsünün küçük Emir'e çarpması kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 18:18:43. #1.16#

title