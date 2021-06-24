Son dakika haberleri: Yolcu minibüsünün küçük Emir'e çarpması kamerada

Son dakika gündem haberi... ANKARA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Emir D. (5) yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralandı.

ANKARA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Emir D. (5) yolcu minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, çarptığı sürücü tarafından hastaneye götürülen Emir, tedaviye alındı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Yükseltepe Mahallesi'nde meydana geldi. 1929'uncu Sokak üzerinde ilerleyen Muhammed İ. yönetimindeki 06 J 0066 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre yolun karşısına geçmek için aniden yola çıkan Emir D.'ye çarptı. Yaralanan Emir, panikle aracından inen Muhammed İ. tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emir D. tedaviye alınırken, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, aniden yola çıkan Emir'e minibüsün çarptığı yer aldı. Polis tarafından ifadesi alınan Muhammed İ., küçük çocuğun aniden yola çıktığını ve kazanın ardından hastaneye götürdüğünü söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz