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Son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece'de yola akan su nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mini çöp kamyonu kaza yaptı.

24.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:51

Küçükçekmece'de yola akan su nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mini çöp kamyonu kaza yaptı. Yan yatan çöp kamyonunun sürücüsü hafif yaralanırken çöpler de yola savruldu.

Kaza saat 09.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Gümrük Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre çöp yüklü olan 34 FE 9723 plakalı mini kamyonun sürücüsü Halkalı Gümrük Yolu'nda seyir halindeyken, refüjdeki yeşil alandan asfalta taşan su nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybetti. Suyun kayganlaştırdığı asfaltta kayan mini kamyon, refüjdeki bir ağaca çarparak yan yattı. Mini kamyonun çarptığı ağaç ise kökünden söküldü. Yan yatan mini kamyondaki çöpler yola savruldu.

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mini kamyon sürücüsünün kolunda bir sıyrıkla kazayı atlattığı öğrenildi. Yola savrulan çöpler belediye çalışanları tarafından olay yerine gelen başka bir kamyonete yüklendi. Kökünden kopan ağaç ise elektrikli testere ile parçalara ayrılarak temizlendi. Yan yatan çöp kamyonu da olay yerine gelen vinç yardımı ile kaldırıldı.

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Son dakika haberleri... YOLA SU AKTI; KAZA YAPAN KAMYONDAKİ ÇÖPLER YOLA SAVRULDU

Kaynak: DHA

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